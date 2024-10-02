Звезда «Вечного зова» рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Народная артистка Тамара Семина пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем

Народная артистка РСФСР Тамара Семина рассказала, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Ее слова приводит издание «Абзац».

По словам 85-летней звезды фильма «Вечный зов», она боится самостоятельно пойти в поликлинику.

«У меня ужасные скачки давления, просто караул. Сейчас собираюсь вызывать скорую помощь. Мне страшно, что соседей дома нет, не к кому даже обратиться. Хотела дойти до поликлиники самостоятельно, но боюсь», — заявила артистка.

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