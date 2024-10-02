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17:33, 2 октября 2024Культура

Звезда «Вечного зова» рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Народная артистка Тамара Семина пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем

Фото: Сергей Бобылев / ИТАР-ТАСС

Народная артистка РСФСР Тамара Семина рассказала, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Ее слова приводит издание «Абзац».

По словам 85-летней звезды фильма «Вечный зов», она боится самостоятельно пойти в поликлинику.

«У меня ужасные скачки давления, просто караул. Сейчас собираюсь вызывать скорую помощь. Мне страшно, что соседей дома нет, не к кому даже обратиться. Хотела дойти до поликлиники самостоятельно, но боюсь», — заявила артистка.

Ранее сообщалось, что Льву Лещенко стало плохо после новостей о Вячеславе Добрынине.

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      Андрей Шеньшаков
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