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16:07, 1 октября 2024Культура

Лещенко рассказал об ухудшении здоровья из-за новостей о Добрынине

Лев Лещенко заявил, что находится в плохом состоянии из-за новостей о Добрынине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил об ухудшении состояния своего здоровья из-за трагических новостей о Вячеславе Добрынине. Его слова передает портал Life.ru.

Лещенко назвал композитора человеком, который «озвучил эпоху» своими хитами.

«Я в очень плохом состоянии, очень переживаю, потому что это один из ближайших друзей. Человек, который озвучил нашу эпоху своими шлягерами. Такое обилие музыки, которое он сделал, вряд ли можно найти у кого-то еще», — рассказал артист.

Ранее стало известно, что директор Лещенко отреагировал на слухи о прекращении концертной деятельности.

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      Андрей Шеньшаков
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