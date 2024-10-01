Лещенко рассказал об ухудшении здоровья из-за новостей о Добрынине

Лев Лещенко заявил, что находится в плохом состоянии из-за новостей о Добрынине

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил об ухудшении состояния своего здоровья из-за трагических новостей о Вячеславе Добрынине. Его слова передает портал Life.ru.

Лещенко назвал композитора человеком, который «озвучил эпоху» своими хитами.

«Я в очень плохом состоянии, очень переживаю, потому что это один из ближайших друзей. Человек, который озвучил нашу эпоху своими шлягерами. Такое обилие музыки, которое он сделал, вряд ли можно найти у кого-то еще», — рассказал артист.

Ранее стало известно, что директор Лещенко отреагировал на слухи о прекращении концертной деятельности.