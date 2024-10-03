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14:46, 3 октября 2024Культура

18-летняя невеста Лепса рассказала о переезде в Лондон

Молодая невеста Григория Лепса Аврора Киба рассказала о переезде в Лондон

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

18-летняя Аврора Киба, невеста певца Григория Лепса, поделилась с подписчиками подробностями своей жизни в Европе. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам девушки, сейчас она обучается дизайну в Европе, но уже скучает по России.

«Безумно скучаю по Москве — это лучший город на Земле. Но, живя в Лондоне, тоже получаешь много плюсов. Конечно это выставки, музеи. А еще, например, в Москве я не пользовалась метро, а тут езжу каждый день», — поделилась Аврора.

Ранее сообщалось, что 62-летний Лепс во время одного из концертов назвал Кибу своей женой.

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      Андрей Шеньшаков
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