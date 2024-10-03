46-летняя Любовь Толкалина без штанов станцевала перед камерой

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина без штанов станцевала перед камерой. Соответствующее видео появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя звезда сериалов «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд» предстала на размещенных кадрах в полный рост. Так, она позировала у зеркала в гостиничном номере в белой футболке, подол которой тянула вниз рукой. При этом знаменитость распустила волосы, уложив их на одну сторону.

«У кого еще бывают ночные танцевальные приступы?» — поинтересовалась в подписи артистка.

В сентябре Толкалина снялась в халате и без макияжа.