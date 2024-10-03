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11:22, 3 октября 2024Силовые структуры

Адвокат осужденного за поджог Корана Журавеля отказался представлять его интересы

Адвокат осужденного Журавеля не будет представлять его интересы по новому делу
Начало событий в новости Осужденный за поджог Корана Никита Журавель предстанет перед судом за госизмену
Никита Журавель

Никита Журавель. Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Адвокат осужденного за поджог Корана Никиты Журавеля Юлия Антонова не будет представлять его интересы в суде по новому делу. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, она отметила то, что Журавель отказался обжаловать приговор суда по делу о сожжении Корана.

Ранее сообщалось о том, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении фигуранта по новому делу о государственной измене. По данным правоохранителей, молодой человек инициировал сотрудничество с представителем службы безопасности Украины (СБУ) и в марте 2023 года направил ему видео с железнодорожным составом, который перевозил военную технику Вооруженных сил России и самолеты военного назначения. Также Журавель передал данные о передвижениях служебной машины одной из воинских частей.

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      Анна Габай
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