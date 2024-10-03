Адвокат осужденного за поджог Корана Журавеля отказался представлять его интересы

Адвокат осужденного Журавеля не будет представлять его интересы по новому делу

Начало событий в новости Осужденный за поджог Корана Никита Журавель предстанет перед судом за госизмену

Адвокат осужденного за поджог Корана Никиты Журавеля Юлия Антонова не будет представлять его интересы в суде по новому делу. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, она отметила то, что Журавель отказался обжаловать приговор суда по делу о сожжении Корана.

Ранее сообщалось о том, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении фигуранта по новому делу о государственной измене. По данным правоохранителей, молодой человек инициировал сотрудничество с представителем службы безопасности Украины (СБУ) и в марте 2023 года направил ему видео с железнодорожным составом, который перевозил военную технику Вооруженных сил России и самолеты военного назначения. Также Журавель передал данные о передвижениях служебной машины одной из воинских частей.