Осужденный за поджог Корана Никита Журавель предстанет перед судом за госизмену

Осужденного за поджог Корана Журавеля будут судить по делу о госизмене

Никита Журавель, которого осудили за сожжение Корана и приговорили к 3,5 года колонии, предстанет перед судом по делу о государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

По версии следствия, молодой человек инициировал сотрудничество с представителем службы безопасности Украины (СБУ) и в марте 2023 года направил ему видео с железнодорожным составом, который перевозил военную технику Вооруженных сил России и самолеты военного назначения. Также Журавель передал данные о передвижениях служебной машины одной из воинских частей.

Дело для рассмотрения направили в Волгоградский областной суд.

В феврале Висаитовский районный суд Грозного вынес волгоградцу Журавелю приговор, отправив в колонию общего режима на 3,5 года за сожжение священной книги мусульман 19 мая 2023 года на площади у мечети. Он признался, что выполнял указание украинских спецслужб, которые обещали ему десять тысяч рублей.