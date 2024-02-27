Поджигателя Корана осудили в Чечне и дали 3,5 года колонии. Ранее его избил на камеру сын Рамзана Кадырова

Никиту Журавеля приговорили к 3,5 годам колонии по делу о сожжении Корана

Висаитовский районный суд Грозного вынес приговор по резонансному делу 19-летнего жителя Волгограда Никиты Журавеля, который 4 мая 2023 года записал видео с сожжением Корана перед мечетью в Волгограде.

Приговор Никите Журавелю вынес Руслан Дандаев — судья Висаитовского районного суда Грозного. Оглашая приговор, Дандаев отметил, что Журавель виновен по двум составам УК РФ: оскорблении чувств верующих в местах, предназначенных для богослужений, и хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Признать [Журавеля — прим. «Ленты.ру»] виновным. (...) Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима Судья Руслан Дандаев

Именно такое наказание для Журавеля запросил в ходе прений сторон прокурор, представлявший гособвинение. После оглашения приговора осужденный еще раз извинился перед мусульманами за свой поступок и заявил, что не переживает за свою безопасность в колонии.

Осужденный будет отбывать срок в мусульманском регионе

Решение судить Журавеля в Чечне объясняется тем, что потерпевшими по делу выступили священнослужители из Грозного. При этом весной 2023 года министр юстиции Константин Чуйченко предложил отправить Журавеля отбывать наказание в регион с преимущественно мусульманским населением.

Чуйченко назвал такой шаг «необходимым и правильным» и отметил, что он будет содействовать «уважению к религии и религиозным чувствам верующих». А летом того же 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что виновный в сожжении Корана будет отправлен для отбывания наказания в колонию мусульманского региона.

Отбывать наказание будет, как было заявлено министром юстиции, в местах лишения свободы, расположенных в одном из регионов РФ с преимущественно мусульманским населением

Президент России Владимир Путин

Священнослужители из Грозного, признанные потерпевшими по делу Журавеля, назвали совершенное им преступление «актом вопиющего оскорбления, нанесшим им глубокий моральный ущерб». При этом сам подсудимый на процессе частично признал вину.

Никита Журавель (в центре) после задержания Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Осужденный Журавель сжег Коран по заданию украинского куратора

На следствии и суде Журавель рассказывал, что сжег священную книгу мусульман по заданию украинского куратора. По словам молодого человека, он негативно относился к специальной военной операции (СВО) на Украине. В конце февраля 2023 года с ним в чате Telegram-канала связался пользователь с ником «//».

Журавель стал получать от него задания: сначала снять передвижение спецтехники в Волгограде, а затем он написал краской надпись «Осторожно, сегодня убийца в городе» и расклеил листовки об эвакуации населения.

Третьим поручением украинского куратора стало сожжение Корана — за это Журавелю было обещано 10 тысяч рублей. Он купил на собственные деньги священную книгу, позже ему перевели за нее 800 рублей

19 мая 2023 года в соцсетях распространились кадры, на которых Журавель сжигал Коран у мечети в Волгограде. Полицейские по горячим следам установили его личность и задержали.

Я 4 мая 2023 года сжег Коран и снял это на мобильный телефон. Отправил снятое видео пользователю мессенджера Telegram с ником «//». После сожжения я завернул остатки Корана в футболку и выкинул позже в мусорный бак. Я не думал о последствиях и не задумывался, с какой целью это делается. Я это сделал с целью получения материальных средств Из показаний Никиты Журавеля

Кадр сожжения Корана из ролика Никиты Журавеля Кадр: NURTV PLUS / YouTube

Дело Журавеля взял на личный контроль Рамзан Кадыров

Преступление Никиты Журавеля вызвало негодование у главы Чечни Рамзана Кадырова.

Организовав в Волгограде эту циничную провокацию, украинские спецслужбы и их западные покровители только укрепили наше желание громить прислужников иблиса — сатанистов и шайтанов Глава Чечни Рамзан Кадыров

Кадыров опубликовал кадры митинга в Грозном, прошедшего сразу после задержания Журавеля, на который пришли около 60 тысяч человек. Тогда же стало известно, что судить волгоградца будут в Грозном. Журавеля этапировали в республику и там осенью 2023 года он был избит сыном Кадырова Адамом.

Видео с произошедшим выложил сам глава Чечни. На видео молодой человек, одетый в камуфляж, наносит сидящему Журавелю несколько ударов — в том числе ногами в голову. После этого избитый падает на пол, где Адам Кадыров наносит ему, уже лежащему на полу, еще удар.

Без преувеличения — да, я горжусь поступком Адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор Глава Чечни Рамзан Кадыров

МВД отказалось возбуждать уголовное дело по факту избиения. В ведомстве не нашли признаков преступления в действиях Кадырова-младшего.