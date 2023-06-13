Путин анонсировал отправку сжегшего Коран в колонию мусульманского региона

Путин заявил, что сжегший Коран мужчина будет отбывать наказание в мусульманском регионе

Россиянин, виновный в сжигании Корана, будет отправлен для отбывания наказания в колонию мусульманского региона. Эту меру анонсировал президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Глава государства также заявил, что уголовное дело Никиты Журавеля было передано для расследования региональному Следственному комитету Чечни. «И отбывать наказание будут, как было заявлено министром юстиции [Константином Чуйченко], в местах лишения свободы, расположенных в одном из регионов РФ с преимущественно мусульманским населением», — сказал Путин.

Ранее Журавеля доставили в Чечню, где возле СИЗО его встретили возмущенные горожане с плакатами «Руки прочь от Корана». Один из местных жителей подчеркнул, что жители чеченцы не дадут в обиду традиционные ценности.

19 мая в соцсетях распространились кадры, на которых 19-летний Журавель сжигал Коран у Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде. Следственный комитет возбудил в отношении россиянина уголовное дело о публичных действиях, совершенных с целью оскорбления чувств верующих. Молодой человек уверял, что сжег Коран по указанию Службы безопасности Украины и получил за это 10 тысяч рублей.