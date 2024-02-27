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13:18, 27 февраля 2024Силовые структуры

Сжегший Коран Журавель назвал приговор заслуженным

ТАСС: сжегший Коран Журавель назвал приговор суда заслуженным
Начало событий в новости Поджигателя Корана осудили в Чечне и дали 3,5 года колонии. Ранее его избил на камеру сын Рамзана Кадырова

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Осужденный за сожжение Корана 19-летний житель Волгограда Никита Журавель назвал вынесенный ему приговор в виде 3,5 года лишения свободы заслуженным. Об этом сообщает во вторник, 27 февраля,ТАСС.

На вопрос «Как вы считаете, заслужили ли вы такой приговор?» осужденный ответил: «Я думаю, наверное, да». По его словам, у него есть успехи в изучении Корана.

Адвокат Журавеля Юлия Антонова намерена обжаловать приговор.

Висаитовский районный суд Грозного вынес волгоградцу приговор, отправив в колонию общего режима за сожжение священной книги мусульман 19 мая 2023 года на площади в Волгограде у мечети. Он сам признался, что выполнял указание украинских спецслужб, которые обещали ему 10 тысяч рублей. По словам Журавеля, его общение с агентом происходило в Telegram. Там же он получил еще одно задание — снять передвижение спецтехники по Волгограду. Также известно, что он расклеил листовки об эвакуации населения.

В мае в сети появились кадры, на которых Журавель сжигал священную для мусульман книгу. Тогда же его задержали и доставили в Грозный. В ноябре на судебном процессе по его уголовному делу выступили чеченские имамы, признанные потерпевшими.

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      Анна Габай
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