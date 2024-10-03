Агата Муцениеце рассказала о желании заниматься садоводством

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что хочет высадить рябину и сирень на даче

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце сообщила, что хочет высадить рябину и сирень на своем дачном участке. О желании заниматься садоводством она рассказала в интервью журналу Hello.

Звезда призналась, что давно хотела обзавестись собственной дачей и она счастлива от того, что у нее с детьми появилось новое место для отдыха. «Рада, что у нас с детьми теперь есть место, куда мы можем приехать в любой момент, посидеть у костра, пожарить шашлыки и побегать по газону. Теперь у меня новое увлечение — посадка деревьев. Осенью собираемся высаживать рябину, а весной — сирень», — поделилась планами актриса.

При этом, отметила Муцениеце, стройка на даче еще продолжается. «Сейчас на участке уже многое готово, даже баня стоит. Надеюсь, к холодам завершим процесс полностью», — заключила она.

В сентябре актер Сергей Светлаков заявил, что думает об обустройстве теплицы на даче, в которой можно будет выращивать овощи для своей семьи.