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18:54, 27 сентября 2024Экономика

Известный российский актер рассказал о желании выращивать овощи на даче

Актер Сергей Светлаков рассказал, что планирует поставить теплицу на даче
Сергей Светлаков

Сергей Светлаков. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Известный российский юморист и актер Сергей Светлаков рассказал, что в будущем планирует поставить на своей даче теплицу. О своем желании выращивать овощи он сообщил в интервью журналу Hello.

Артист ответил на вопрос, остается ли у него при большой загруженности время на отдых и увлечения. По словам Светлакова, свои последние выходные, которые были «не так давно», он провел с семьей на даче, расположенной в Тверской области. «Покатались на сапах, пособирали грибов, на рыбалку с детьми успели сходить, пожарили мясо, приготовили ужин для всей семьи. Когда молодой, тебе нужны какие-то клубы до утра, яхты-самолеты, друзья и подруги. Это тоже прикольно, но постепенно склоняешься к тому, что все самое нужное — простое, оно рядом с нами», — высказал свое мнение актер.

Светлаков также отметил, что думает об обустройстве теплицы на даче, в которой можно будет выращивать овощи для своей семьи. «Глядишь, через годик тепличку поставим, помидоры будем выращивать. Пусть она будет небольшой, но этого достаточно, чтобы показать детям, как можно создать что-то своими руками. И это, на мой взгляд, то самое счастье!» — заключил юморист.

В июле актриса Ирина Безрукова рассказала, что купила дачу в Подмосковье в ипотеку.

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      Полина Кислицына
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