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16:26, 27 июня 2024Экономика

Ирина Безрукова рассказала о купленной в ипотеку даче

Ирина Безрукова взяла ипотеку на дачу из-за нежелания ждать

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Актриса Ирина Безрукова взяла ипотеку на загородный дом из-за нежелания откладывать сбережения и ждать. Об этом она рассказала газете «Комсомольская правда».

По словам Безруковой, дачу в Подмосковье удалось построить за три месяца. «Я поняла, что строить всю жизнь не нужно, так же как и не надо постоянно ездить туда, контролировать процесс и ругаться с прорабами. Все можно сделать намного быстрее и легче», — отметила актриса.

Артистка добавила, что могла бы не брать кредит, но решила не откладывать покупку недвижимости. «Конечно, я могла бы подождать и накопить денег, но я хочу жить здесь и сейчас. Поэтому ипотека. А работа позволит выплатить все долги», — объяснила она.

Ранее Безрукова раскрыла стоимость своего загородного дома. По словам актрисы, дача обошлась ей примерно в 10 миллионов рублей.

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      Александра Качан
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