Алексей Блиновский решил продать дом в Подмосковье со скидкой в сотни миллионов рублей

Mash: Алексей Блиновский снизил цену на свой дом в Истре на 250 миллионов рублей

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской, Алексей Блиновский, решил продать дом в Подмосковье со скидкой в сотни миллионов рублей, чтобы погасить налоговый долг. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Речь идет об особняке площадью 1,7 тысячи квадратных метров, расположенном в Истре. В нем обустроены шесть спален, 11 санузлов, бассейн, хаммам, спортзал с выходом на просторную террасу, а также апартаменты хозяев метражом 100 «квадратов». Для работников предусмотрены отдельная кухня и две квартиры.

Изначально Блиновский выставил дом на продажу за миллиард рублей, однако, когда покупатель за такую сумму не нашелся, снизил цену на 250 миллионов рублей, до 750 миллионов. По информации канала, в данный момент там проживают мать Алексея и его четверо детей. При этом сам Блиновский там практически не появляется, поскольку участвует в следственных мероприятиях по делам своей жены и бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

О том, что Алексей Блиновский отсутствует в зоне специальной военной операции, куда отправился добровольцем, из-за участия в следственных действиях по делу Пашаева, стало известно в конце сентября.