Стала известна причина отсутствия Алексея Блиновского в зоне СВО

TACC: Блиновский отсутствует в зоне СВО из-за следствия по делу Пашаева

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской — Алексей Блиновский — отсутствует в зоне специальной военной операции (СВО), так как принимает участие в следственных действиях по делу экс-адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщает ТАСС.

Стала известна причина, по которой Блиновский не находится в зоне СВО, куда он отправился добровольцем. Он принимает участие в следственных действиях против скандального экс-адвоката Пашаева. 17 сентября Пашаева задержали по делу о мошенничестве: во время службы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) он зарабатывал на мобилизованных заключенных. Пашаев

В зоне СВО Блиновский познакомился с Пашаевым. Муж «королевы марафонов» дал показания против скандального бывшего адвоката. По данным следствия, за 45 миллионов рублей Пашаев пообещал освободить Блиновскую из-под стражи и помочь супругам избежать уголовного преследования. Блиновский передал экс-адвокату эти деньги, но уголовное дело в отношении семьи Блиновских не закрыли.

Сам Блиновский отправился в зону СВО, чтобы улучшить финансовое положение семьи. Позже посчитали, что ему придется воевать 395 лет для погашения долга жены перед налоговой.