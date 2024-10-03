Анита Цой начала продавать консервы собственного производства

Певица Анита Цой начала продавать консервы собственного производства. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Бренд артистки представил 15 позиций, среди которых кимчи по-корейски, маринованные огурцы, помидоры и перцы, кабачковая икра, соте, хренодер, компоты и варенье. Стоимость продуктов варьируется от 296 до 770 рублей за банку.

В апреле Анита Цой рассказала о своих планах открыть небольшой завод по производству закруток. По словам артистки, в прошлом году она закатала и продала 37 тысяч банок. Певица также выразила благодарность коллегам, которые приобретают ее закрутки.