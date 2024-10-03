Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:22, 3 октября 2024Культура

Анита Цой начала продавать консервы

Анита Цой начала продавать консервы собственного производства

Фото: Evgeny Philippov / Globallookpress.com

Певица Анита Цой начала продавать консервы собственного производства. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Бренд артистки представил 15 позиций, среди которых кимчи по-корейски, маринованные огурцы, помидоры и перцы, кабачковая икра, соте, хренодер, компоты и варенье. Стоимость продуктов варьируется от 296 до 770 рублей за банку.

В апреле Анита Цой рассказала о своих планах открыть небольшой завод по производству закруток. По словам артистки, в прошлом году она закатала и продала 37 тысяч банок. Певица также выразила благодарность коллегам, которые приобретают ее закрутки.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о попытке ВСУ атаковать Курскую АЭС авиабомбой НАТО

      Первого фигуранта дела криптобиржи Cryptex отправили под домашний арест

      Гашека призвали вернуть заработанные в России деньги

      Большой театр начнет продавать билеты по паспорту

      Раскрыты неожиданные предпочтения разных поколений россиян при просмотре видео

      Образ Собчак с сумкой за полмиллиона рублей высмеяли в сети фразой «купите хороший вкус»

      Полиция Хельсинки начала проверку в посольстве России

      В Москве задержали экс-преподавательницу по вокалу за совращение учениц

      ФСИН сообщила об отсутствии пострадавших при пожаре в ИК-10 Екатеринбурга

      Губернатор заявил о взрывах в Курчатове после сообщений о попытке ВСУ атаковать АЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше