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16:54, 3 октября 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев призвал Россию поучиться у США в одном вопросе

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал Россию поучиться у США в одной вопросе. Своим мнением он поделился в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев заявил, что в западных СМИ регулярно обсуждается вопрос, разрешат ли европейские страны и США Украине бить своим оружием вглубь России. По мнению блогера, Вашингтон не допустил бы таких заголовков о потенциальных ударах по территории Соединенных Штатов. «Хотел бы я, чтобы американцы так про себя почитали: "Дала ли разрешение Россия мексиканцам и канадцам *** [бить] по территории США дальнобойными ракетами или пока только рассуждает на эту тему?"» — поиронизировал он.

Блогер уточнил, что США приняли бы меры в случае, если бы увидели такие заголовки, чему, по мнению дизайнера, России нужно поучиться. «Россия почему-то пока еще позволяет себя вот так вот обсуждать. Это, конечно, нехорошо», — заявил он.

Ранее Лебедев призвал россиян брать пример с американцев. По его словам, жителям России нужно поучиться у жителей США предприимчивости.

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