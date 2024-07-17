Артемий Лебедев призвал россиян поучиться одному умению у американцев

Лебедев заявил, что россиянам нужно поучиться у американцев предприимчивости

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что россиянам нужно брать пример с американцев в одном умении. Его Лебедев назвал в выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте».

Блогер комментировал новость о том, что в США появилась продукция, где запечатлено покушение на кандидата в президента США Дональда Трампа. Он заявил, что американцы отличаются от россиян фантастической предприимчивостью.

«Люди не сидят на месте, а прям сразу моментально используют любой инфоповод для того, чтобы заработать денег. У нас обычно через неделю кто-то как-то неспеша лениво встает с дивана, чешет жопу и что-то там такое производит. В Америке это все делается через пять минут», — высказался Лебедев. Он заявил, что этому россиянам необходимо учиться у американцев.

Ранее стало известно, что в российских маркетплейсах появились футболки с фотографией Трампа после покушения стоимостью около двух тысяч рублей.

13 июля стало известно, что во время выступления Трампа в Пенсильвании по нему стреляли. Пуля задела ухо политика. Стрелка ликвидировали.