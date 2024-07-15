Футболки со снимком раненного после попытки покушения Трампа появились на Wildberries

Футболки с фото раненного в ухо после покушения Трампа появились на Wildberries

Футболки с фотографией кандидата в президенты США Дональда Трампа после попытки покушения на митинге в Пенсильвании начали продавать на маркетплейсе Wildberries. На это обратил внимание корреспондент РИА Новостей.

В ассортименте одного из продавцов онлайн-ретейлера появились предметы гардероба со снимком, на котором изображен политик с раненым после выстрела ухом. Стоимость футболки, представленной в черном и белом цветах, составляет около двух тысяч рублей.

О стрельбе на митинге стало известно 13 июля. Нападение произошло, когда Трамп говорил о своем сопернике Джо Байдене. Во время речи бывший американский лидер схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы. Затем политика экстренно эвакуировали.