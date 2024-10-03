Буданов обвинил Запад в поставке России комплектующих для ракет

Буданов: Запад поставляет России комплектующие для ракет и дронов

Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Запад якобы продолжает поставлять России комплектующие для ракет и дронов. Его слова передает Liga.net.

«Если вы откроете любую из этих ракет или беспилотников, вы сами увидите, что они полны западных компонентов», — заявил Буданов. По его словам, компании, производящие эти компоненты, продают их каким-либо посредникам, после чего те попадают в Россию.

Ранее Буданов заявил, что массовое производство Россией «Искандеров» создает большие проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Он отметил, что также на ситуацию на поле боя влияет увеличение количества управляемых авиабомб. По словам Буданова, это создает «огромную проблему для передовой» из-за массового применения Россией имеющегося у нее вооружения.