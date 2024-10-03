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21:53, 3 октября 2024Мир

Будущий еврокомиссар по обороне призвал Евросоюз готовиться к конфронтации с Россией

Будущий комиссар ЕС по обороне Кубилюс призвал готовиться к конфронтации с РФ

Фото: Pixabay

Будущий еврокомиссар по обороне экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс призвал Европейский союз (ЕС) готовиться к возможной конфронтации с Россией. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Кубилюс считает возможным подобный сценарий через шесть-восемь лет. Он также заявил о необходимости наращивания военного производства и пополнения запасов вооружений.

Будущий еврокомиссар предложил создать обязательные запасы боеприпасов для Евросоюза. Эту идею ранее не поддержал бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, ушедший в отставку 1 октября.

В конце сентября член Европарламента от Польши Мирослава Никель спросила у Еврокомиссии о наличии планов создания армии ЕС в дополнение к НАТО. Парламентарий заявила, что конфликт на Украине побудил государства — члены блока «задуматься об обороне и пересмотреть существующие планы».

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      Марина Совина
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