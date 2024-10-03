Умер создатель сверхчувствительных детекторов Бугаев

На 78-м году году жизни скончался академик РАН Александр Бугаев

Выдающийся отечественный ученый и академик РАН Александр Бугаев скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Академии наук.

Бугаев был известен как создатель сверхчувствительных детекторов акустических и магнитостатических волн. На основе его работ были созданы СВЧ-резонаторы, генераторы и модуляторы, расширители и ограничители динамического диапазона, а также другие современные приборы.

«Александр Степанович Бугаев был выдающимся специалистом в области физики конденсированного состояния, а также информационных технологий и коммуникационных систем», — говорится в сообщении РАН. Президент Академии наук Геннадий Красников подчеркнул, что Бугаев внес огромный вклад в разработку и производство молекулярно-электронных датчиков движения, в том числе сейсмографов, геофонов и других аналогичных устройств.

Большую часть карьеры ученый проработал в Московском физико-техническом институте (МФТИ). Он возглавлял кафедру вакуумной электроники и был научным руководителем Центра открытых систем и высоких технологий. Причины смерти Александра Бугаева не сообщаются.

3 сентября стало известно о смерти ведущего разработчика атомных подводных лодок Игоря Спасского. Конструктор АПЛ, по проектам которого было создано около 200 субмарин, скончался на 99-м году жизни.