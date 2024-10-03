Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:37, 3 октября 2024Наука и техника

Умер создатель сверхчувствительных детекторов Бугаев

На 78-м году году жизни скончался академик РАН Александр Бугаев

Выдающийся отечественный ученый и академик РАН Александр Бугаев скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Академии наук.

Бугаев был известен как создатель сверхчувствительных детекторов акустических и магнитостатических волн. На основе его работ были созданы СВЧ-резонаторы, генераторы и модуляторы, расширители и ограничители динамического диапазона, а также другие современные приборы.

«Александр Степанович Бугаев был выдающимся специалистом в области физики конденсированного состояния, а также информационных технологий и коммуникационных систем», — говорится в сообщении РАН. Президент Академии наук Геннадий Красников подчеркнул, что Бугаев внес огромный вклад в разработку и производство молекулярно-электронных датчиков движения, в том числе сейсмографов, геофонов и других аналогичных устройств.

Большую часть карьеры ученый проработал в Московском физико-техническом институте (МФТИ). Он возглавлял кафедру вакуумной электроники и был научным руководителем Центра открытых систем и высоких технологий. Причины смерти Александра Бугаева не сообщаются.

3 сентября стало известно о смерти ведущего разработчика атомных подводных лодок Игоря Спасского. Конструктор АПЛ, по проектам которого было создано около 200 субмарин, скончался на 99-м году жизни.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Стала известна цель упавших в шести километрах от Курской АЭС беспилотников ВСУ

      Стало известно о желании 52-летней Гвинет Пэлтроу сделать пластику

      Тягу к сладким напиткам сравнили с наркотической зависимостью

      Умер создатель сверхчувствительных детекторов Бугаев

      В ВСУ рассказали о проблемах на покровском направлении

      В WhatsApp появится одно нововведение

      Tesla сняла с продажи одну из версий бюджетного седана

      Раскрыты неожиданные предпочтения разных поколений россиян при просмотре видео

      Первого фигуранта дела криптобиржи Cryptex отправили под домашний арест

      Гашека призвали вернуть заработанные в России деньги

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше