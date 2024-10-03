Части россиян рассказали о скидках на оплату ЖКУ

Депутат Чаплин: военные пенсионеры могут оплачивать ЖКУ со скидкой

Для военных пенсионеров, а также нескольких других категорий граждан в некоторых регионах предусмотрены скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). О соответствующих льготах для части россиян рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в разговоре с News.ru.

Парламентарий сообщил, что для этой категории россиян, а также для лиц более чем с 20-летним стажем службы предусмотрены скидки на ЖКУ в размере 30-60 процентов. Между тем военные, служащие по контракту и сотрудники спецслужб будут претендовать на компенсацию в случае, если расходы на «коммуналку» превышают 10 процентов их дохода. Рассчитывать на поддержку региональных властей могут и пожилые люди: так, в Петербурге пенсионеры с трудовым стажем 40–45 лет имеют право платить лишь половину от общей суммы счетов за ЖКУ, а лица старше 80 лет в Москве освобождены от платы за вывоз мусора. Кроме того, пенсионерам старше 70 лет в ряде регионов страны возвращают половину взносов на капремонт, поделился информацией депутат.

Ветеранам боевых действий, отметил Чаплин, в соответствии с федеральным законодательством положена 50-процентная скидка на оплату как своего, так и съемного жилья. Федеральная компенсация расходов на ЖКУ предоставляется также многодетным семьям (30 процентов), инвалидам всех групп и семьям с детьми-инвалидами (50 процентов на коммунальные услуги и капитальный ремонт).

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что для россиян предпенсионного возраста в некоторых регионах РФ положены скидки на оплату ЖКУ.