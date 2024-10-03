Tesla отзовет 27 тысяч Cybertruck из-за проблем с задержкой изображения

Tesla отзовет более 27 тысяч Cybertruck из-за неисправности камеры заднего вида

Американский автопроизводитель Tesla объявил об отзыве 27,2 тысячи электромобилей Cybertruck из-за проблем с камерой заднего вида. Об этом со ссылкой на письмо компании, направленное в Национальное управлении безопасности движения на трассах (NHTSA) США, сообщает Reuters.

Неисправность заключается в задержке изображения, что ухудшает представление водителя о происходящем на дороге и, соответственно, может спровоцировать аварию. Так, картинка не появляется в течение двух секунд после включения заднего хода, а задерживается до шести-восьми секунд, что довольно долго.

В компании утверждают, что обновление программного обеспечения решит проблему, замена оборудования не потребуется. Также Tesla сообщила, что с 25 ноября владельцам электромобилей станет доступно бесплатное обновление ПО.

В декабре прошлого года Tesla отозвала два миллиона автомобилей — Model S, X, 3 и Y, выпущенных с 2016 года, для обновления систему безопасности автопилота. Причиной было названо слишком высокое доверие людей автопилоту.