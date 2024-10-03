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13:14, 3 октября 2024Экономика

Дачников предупредили о новом риске лишиться участка

Росреестр: заросшие сорняками участки будут изымать по закону

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Государство начнет изымать заросшие сорняком участки. Об изменениях в законодательстве дачников предупредила начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Вологодской области Наталья Новоселова. Ее цитирует газета «Красный Север».

Поправки вступят в силу 1 марта 2025 года и коснутся наделов, предназначенных для строительства, в том числе и частного, личного подсобного хозяйства (ЛПХ), садоводства и огородничества. Прежде закон, хоть и предусматривал наказание за неиспользование участка по целевому назначению, не указывал, что именно подразумевается под освоением и в какой срок это нужно сделать.

Уточненная формулировка определяет, что освоенный участок чист от мусора и сорняков, при необходимости проведено его осушение или увлажнение и выровнен рельеф. На все эти работы собственнику дается три года. Если надел будет куплен позднее марта 2025 года, то осваивать его придется с момента регистрации собственности. Заброшенным будет считаться тот участок, который три года простаивает без признаков строительства и сельхозпосадок, захламлен и наполовину зарос сорной травой. Если земля была куплена под постройку, то за два года необходимо возвести фундамент здания, а по истечении пяти лет — зарегистрировать дом, провести в нем ремонт и инженерные коммуникации. В общем, на возведение дачи владельцу дается восемь лет с учетом трех лет на освоение земли.

В ведомстве напоминают, что изъятие участка — крайняя мера. Прежде собственника несколько раз известят о необходимости привести надел в порядок и выделят для этого разумный срок.

Ранее дачникам рассказали, как правильно консервировать дачу на зиму. Перед отъездом нужно проверить состояние кровли, осмотреть стены и потолки на предмет наличия трещин, а также перекрыть в подвале воздуховоды, чтобы не впустить в дом грызунов.

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      Виктория Клабукова
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