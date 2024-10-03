В российском регионе временно закрылись все АЗС

АЗС временно закрылись в Дагестане после взрыва с 13 погибшими

Собственники автозаправочных станций (АЗС) в Дагестане решили временно приостановить работу из-за расследования недавнего взрыва на АЗС на окраине Махачкалы, об этом в Telegram сообщило Минэнерго республики.

Как отметили в ведомстве, закрытие всех АЗС в российском регионе связано с недавней трагедией в Новом Хушете Карабудахкентского района.

В министерстве отметили, что после взрыва напротив АЗС в августе 2023 года, жертвами которого стали 37 человек, прокуратура Дагестана и управление Ростехнадзора по республике проверили более 600 заправок. В результате создано 315 материалов, из них 149 исков в суды о приостановлении деятельности заправок и 166 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении.

Мощный взрыв на автозаправке в поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы произошел вечером 27 сентября. В результате оказалось разрушено здание АЗС, а также повреждены грузовик и две легковые машины. Погибли 13 человек, среди которых двое детей. Еще 11 россиян пострадали.