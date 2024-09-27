Несколько взрывов прогремело на заправке в Дагестане. Есть погибшие и пострадавшие, под завалами могут находиться люди

В Махачкале спасли 14 человек из столовой взорвавшейся АЗС Plus

Взрыв произошел на автомобильной заправке в Дагестане. В результате погибли пять человек, пострадали более десяти, еще 14 граждан спасли из помещения столовой.

По данным Shot, все произошло в Махачкале на АЗС Plus, расположенной на окраине города неподалеку от села Новый Хушет. Первый взрыв прогремел на АЗС Plus в Махачкале около 17:50, второй — спустя 20 минут.

Причиной мог стать взрыв газового баллона

Mash уточняет, что все случилось во время вечерней молитвы. Канал отмечает, что на территории АЗС расположена молельная комната, во время взрыва там совершали {{дуа||в исламе — молитва, обращенная к Аллаху, и одно из разновидностей поклонения}}.

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Причина взрывов уточняется. По предварительным данным Mash, АЗС взорвалась из-за рванувшего в кафе газового баллона. По словам очевидцев, взрыв произошел на задней части заправки, где и хранилась емкость. МВД Дагестана пообещало установить точные причины происшествия.

Пострадали 15 человек, один из них — при особых обстоятельствах

В результате взрыва, по информации Mash Gor, загорелись 500 метров техстанции и столовой. Здание показалось полностью разрушено, при этом под завалами могут находится люди. Также повреждения получили два легковых автомобиля и один грузовой.

К заправке направлены экстренные службы. Также на место выехали глава Дагестана Сергей Меликов и прокурор республики Виктор Эпп.

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

К настоящему моменту известно, что в результате взрыва погибли пять человек, в том числе ребенок. Предварительно, он был учащимся школы №6 имени Джаватхана Далгатова и возвращался домой после дополнительных занятий. Тем временем количество пострадавших увеличилось до 15 человек. Большинство из них госпитализировали в ожоговый центр. При этом один из раненых пострадал не из-за взрыва — мужчина проезжал мимо заправки и вышел из автомобиля, чтобы помочь пострадавшим, когда его сбила машина.

Еще 14 человек, передает Shot, спасли из столовой АЗС. Она располагалась близ эпицентра взрыва. В помещении обрушилась стена.

В следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Дагестан сообщили, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ. Виновным грозит до десяти лет колонии. Прокуратура Дагестана организовала проверку.