Остановившегося для помощи пострадавшим от взрыва в Махачкале мужчину сбила машина

Shot: захотевшего помочь пострадавшим от взрыва в Махачкале мужчину сбила машина

Мужчину, который остановился, чтобы помочь пострадавшим от взрыва на заправке в Махачкале, сбила машина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По их данным, проезжавший мимо мужчина решил остановиться и помочь людям. Он вышел из машины и побежал к месту ЧП, но в этот момент его сбил автомобиль.

Авторы поста отметили, что мужчина стал 11-м пострадавшим и единственным, получившим травмы не при взрыве.

О происшествии в Махачкале стало известно вечером 27 сентября. На снятых очевидцем кадрах видно сильное задымление в районе места ЧП. Позднее появилось видео, на котором запечатлен момент второго взрыва на заправке.

Известно, что пятерых людей не удалось спасти.