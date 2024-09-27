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19:09, 27 сентября 2024Россия

Остановившегося для помощи пострадавшим от взрыва в Махачкале мужчину сбила машина

Shot: захотевшего помочь пострадавшим от взрыва в Махачкале мужчину сбила машина

Кадр: РИА Новости

Мужчину, который остановился, чтобы помочь пострадавшим от взрыва на заправке в Махачкале, сбила машина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По их данным, проезжавший мимо мужчина решил остановиться и помочь людям. Он вышел из машины и побежал к месту ЧП, но в этот момент его сбил автомобиль.

Авторы поста отметили, что мужчина стал 11-м пострадавшим и единственным, получившим травмы не при взрыве.

О происшествии в Махачкале стало известно вечером 27 сентября. На снятых очевидцем кадрах видно сильное задымление в районе места ЧП. Позднее появилось видео, на котором запечатлен момент второго взрыва на заправке.

Известно, что пятерых людей не удалось спасти.

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      Никита Абрамов
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