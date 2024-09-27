Виновные во взрыве на АЗС в российском городе получат до 10 лет колонии

В Дагестане СК возбудил дело по факту взрыва на АЗС в Махачкале

Число погибших при взрыве на заправке в Махачкале увеличилось

Начало событий в новости Число погибших при взрыве на заправке в Махачкале увеличилось

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на АЗС в Махачкале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Дагестан.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). По этой статье виновным грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

По данным следствия, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителя следственного управления.

Ранее сообщалось о том, что в Махачкале на заправке прогремел взрыв. Сообщается о 10 пострадавших.