Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:14, 27 сентября 2024Силовые структуры

Виновные во взрыве на АЗС в российском городе получат до 10 лет колонии

В Дагестане СК возбудил дело по факту взрыва на АЗС в Махачкале
Начало событий в новости Число погибших при взрыве на заправке в Махачкале увеличилось

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на АЗС в Махачкале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Дагестан.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). По этой статье виновным грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

По данным следствия, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителя следственного управления.

Ранее сообщалось о том, что в Махачкале на заправке прогремел взрыв. Сообщается о 10 пострадавших.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      «Уже была одна такая страна. Теперь ей очень тяжело». В России ответили на призыв Узбекистана «заниматься своими делами»

      В российском зоопарке рассказали о подготовке манулов к зиме

      У российского космонавта появился вопрос к инопланетянам

      ФСБ предостерегла россиянина от связи с украинской организацией ради денег

      Зеленский пригласил Трампа на Украину

      Отказавшей в посадке россиянину авиакомпании пригрозили штрафом в полмиллиона рублей

      Названы самые популярные регионы для летнего отдыха в России

      В США назвали одного из организаторов визита Зеленского в Пенсильванию

      Создатель затонувшего батискафа предвидел свою гибель на дне океана и рисковал ради славы

      Российская преподавательница выманила деньги у шести иностранных студентов и попалась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше