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10:40, 3 октября 2024Россия

Депутат Госдумы захотел закрыть «Насруллам и Махмутбекам» дорогу во власть

Депутат ГД Матвеев захотел лишить мигрантов права участвовать в выборах

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал об одной «спящей норме» в российском законодательстве, которая открывает мигрантам дорогу во власть. Во включении из зала заседаний Госдумы он также предложил устранить это положение законодательства. Видеоролик политик разместил в Telegram.

Парламентарий уточнил, что речь идет о норме, позволяющей иностранцам быть избранными в органы местного самоуправления. «Это норма, продавленная нам европейскими различными конвенциями», — сказал он.

«Это выглядело как экзотика: давайте какому-нибудь Насрулле или (...) Махмутбеку дадим возможность избраться в поселковый совет», — пояснил депутат. Он заявил об опасности этого положения российского законодательства и сообщил о подготовленном законопроекте, отменяющем эту норму.

Ранее руководство Госдумы анонсировало внесение в нижнюю палату пяти законопроектов по борьбе с нелегальной миграцией. Речь идет, в частности об ужесточении ответственности за организацию миграции.

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      Алан Босиков
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