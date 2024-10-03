Депутат Госдумы захотел закрыть «Насруллам и Махмутбекам» дорогу во власть

Депутат ГД Матвеев захотел лишить мигрантов права участвовать в выборах

Депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал об одной «спящей норме» в российском законодательстве, которая открывает мигрантам дорогу во власть. Во включении из зала заседаний Госдумы он также предложил устранить это положение законодательства. Видеоролик политик разместил в Telegram.

Парламентарий уточнил, что речь идет о норме, позволяющей иностранцам быть избранными в органы местного самоуправления. «Это норма, продавленная нам европейскими различными конвенциями», — сказал он.

«Это выглядело как экзотика: давайте какому-нибудь Насрулле или (...) Махмутбеку дадим возможность избраться в поселковый совет», — пояснил депутат. Он заявил об опасности этого положения российского законодательства и сообщил о подготовленном законопроекте, отменяющем эту норму.

Ранее руководство Госдумы анонсировало внесение в нижнюю палату пяти законопроектов по борьбе с нелегальной миграцией. Речь идет, в частности об ужесточении ответственности за организацию миграции.