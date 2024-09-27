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11:35, 27 сентября 2024Россия

Володин анонсировал внесение в Госдуму законопроектов о борьбе с нелегальной миграцией

Спикер Володин: 1 октября в ГД внесут проекты о борьбе с нелегальной миграцией

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Проекты законов о борьбе с нелегальной миграцией внесут в Госдуму 1 октября. Внесение документов анонсировал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, его слова приводит ТАСС.

По словам Володина, в эту дату будут внесены сразу пять законопроектов, разработанных комиссией ГД по миграционной политике.

Известно, что среди вносимых инициатив — ужесточение ответственности за организацию нелегальной миграции, а также за совершение правонарушений нелегальными мигрантами. Кроме того, среди вносимых инициатив — введение внесудебной блокировки сайтов с информацией и советами по легализации для нелегалов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала двоих владельцев хостелов за незаконную легализацию 900 мигрантов. По версии следствия, супруги содержали пять недорогих гостиниц в разных районах Петербурга, где массово регистрировали мигрантов, которые фактически там не проживали.

ЖЗЛ
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