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09:07, 3 октября 2024Путешествия

Два российских аэропорта ввели ограничения на полеты

Росавиация: аэропорты Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Аэропорты двух российских городов — Казани и Нижнекамска — ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что в четверг, 3 октября, аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 06:00, а воздушная гавань Нижнекамска — с 07:45. По данным источника, временные ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

UPD: в 08:59 по московскому времени ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняли.

В ночь на 20 сентября в аэропортах двух российских городов — Тамбова и Борисоглебскаввели план «Ковер». Причиной стала угроза атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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      Алина Черненко
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