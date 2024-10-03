Два российских аэропорта ввели ограничения на полеты

Росавиация: аэропорты Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты

Аэропорты двух российских городов — Казани и Нижнекамска — ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Уточняется, что в четверг, 3 октября, аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 06:00, а воздушная гавань Нижнекамска — с 07:45. По данным источника, временные ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

UPD: в 08:59 по московскому времени ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняли.

В ночь на 20 сентября в аэропортах двух российских городов — Тамбова и Борисоглебска — ввели план «Ковер». Причиной стала угроза атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).