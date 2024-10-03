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15:25, 3 октября 2024Мир

Два самолета радиоразведки НАТО вновь заметили над Черным морем

Flightradar24: самолеты ВВС США и Великобритании ведут разведку над Черным морем

Фото: CNE CNA C6F / Wikimedia

Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Британии Boeing RC-135W Rivet Joint и самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon замечены над акваторией Черного моря к западу от Крыма, они ведут разведку с помощью радиолокационных средств. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных сервиса мониторинга воздушных судов Flightradar24.

Судя по данным, самолет радиоразведки Boeing RC-135W Rivet Joint вылетел из румынского аэропорта Констанца и сейчас повторяет свой курс в рамках своего полетного задания в западной акватории Черного моря. Другой борт, Boeing P-8A Poseidon, взлетел с базы НАТО на острове Крит, добрался до населенного пункта Слава Руса в Румынии, несколько раз пролетел вдоль побережья Черного моря и лег на обратный курс.

Ранее самолет неизвестной национальной принадлежности Bombardier Challenger 650 дважды облетел Калининградскую область вдоль границы. По данным Flightradar24, самолет с кодовым обозначением CL60 вылетел из города Констанца в Румынии, пролетел на Венгрией, Словакией, Польшей, после чего дважды сделал круг над российским регионом и ушел на третий круг.

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      Виктория Кондратьева
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