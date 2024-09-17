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13:27, 17 сентября 2024Мир

Неизвестный самолет дважды облетел Калининградскую область вдоль границы

Flightradar: Bombardier Challenger 650 дважды облетел Калининградскую область

Фото: Pius Koller / imagebroker.com / Globallookpress.com

Неизвестный самолет Bombardier Challenger 650 дважды облетел Калининградскую область вдоль границы. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

По данным сервиса, самолет с кодовым обозначением CL60 вылетел из города Констанца в Румынии, пролетел на Венгрией, Словакией, Польшей, после чего дважды сделал круг над российским регионом и ушел на третий круг. При этом на Flightradar не сообщаются номер и страны регистрации самолета и его государственной принадлежности.

Помимо гражданского международного аэропорта, около города Костанца располагается 57-я авиабаза Военно-воздушных сил (ВВС) Румынии «Михаил Когэлничану», где строится самая большая военная база НАТО в Европе.

В январе 2023 года подобный самолет радиоэлектронной разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 кружил над городами Бузэу и Нэводари, к востоку от которого находится северное русло румынского канала Дунай, где проходит граница с Украиной.

В августе того же года румынское издание Adevarul сообщило, что над Черным морем и Румынией заметили рекордное количество самолетов-разведчиков, в том числе Bombardier Challenger 650, который хоть и выглядит как гражданский самолет, но имеет на борту оборудование для радиоэлектронной разведки, позволяющей перехватывать сообщения.

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      Семен Александров
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