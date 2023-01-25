Американские самолеты разведки заметили вблизи границ Румынии и Украины

Flightradar зафиксировал четыре самолета разведки США вблизи границ Румынии и Украины

Четыре американских разведывательных самолета в среду, 25 января, совершили полеты вдоль границ Румынии, Молдавии и Украины. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно информации портала, самолет радиоэлектронной разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 с позывным CL 60 несколько раз кружил над городами Бузэу и Нэводари, к востоку от которого находится северное русло румынского канала Дунай, где проходит граница с Украиной. Далее он направился в восточный город-порт Галац. Аналогичный самолет облетел румынский город Меджидия и пролетел близи границы с Молдавией над городом Хырлэу.

Также согласно карте Flightradar, военно-транспортный самолет США Lockheed C-130 Hercules пролетел над городом Брашов. Потом судно направилось в сторону Венгрии. Кроме того, самолет радиотехнической разведки США Lockheed EP-3E Aries II с позывным LA59 вылетел из греческого города Ханья, сделал несколько петель на востоке Румынии около молдавской границы.

12 декабря американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат был замечен в акватории Черного моря. RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 кружил вблизи берегов Крыма. Известно, что аппарат фиксировался примерно в 100 километрах по прямой от полуострова.