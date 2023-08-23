Adevarul: над Черным морем заметили рекордное количество самолетов-разведчиков

Над Черным морем и Румынией заметили рекордное количество самолетов-разведчиков. Об этом со ссылкой на румынское издание Adevarul пишет РИА Новости.

Издание отметило, что большое количество самолетов и дронов с разведывательными целями летают над Черным морем и Румынией уже давно, но 22 августа их было рекордно много. Прежде всего названы два Boeing E-3 Sentry раннего предупреждения и управления, а также самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker.

Кроме них замечены Lockheed EP-3E Aries II ВМС США и официально гражданский Bombardier Challenger 650 ARTEMIS. Однако последний, как утверждает Adevarul, хоть и выглядит как гражданский самолет, но имеет на борту оборудование для радиоэлектронной разведки, позволяющей перехватывать сообщения.

Кроме этих самолетов над Черным морем заметили реактивный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. На нем установлены радары для наблюдения за обширными территориями.

Ранее Воздушно-космические силы РФ зафиксировали полет беспилотников MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar, которые проводили разведку в районе Крымского полуострова. Для противодействия ведения радиотехнической разведки дронами и с целью пресечения возможного нарушения границы в воздух были подняты истребители.