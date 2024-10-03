Milliyet: два сухогруза столкнулись в Босфорском проливе у района Ускюдар

Два сухогруза столкнулись в Босфорском проливе у района Ускюдар города Стамбула. Об этом сообщает газета Milliyet.

«80-метровый сухогруз Ayed 1 под флагом Того, следовавший из Батуми в Саудовскую Аравию, столкнулся в Босфоре со 180-метровым сухогрузом BUNUN ACE под флагом Панамы, следующим из Испании в Батуми», — отмечается в материале издания.

Дополнительно сообщается, что корабли будут отправлены буксиром к причалу Ахыркапы в Мраморном море. В результате столкновения никто из людей не пострадал. Нанесенный ущерб носит исключительно материальный характер.

28 июня следовавший из России в Тунис сухогруз сел на мель у берегов Стамбула в Мраморном море. В результате произошедшего турецкие власти направили катер и буксир для эвакуации экипажа судна.

