Джонсон заподозрил Нетаньяху в слежке через туалет

Джонсон: Нетаньяху оставил в ванной комнате подслушивающее устройство

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы оставил в ванной комнате бывшего главы правительства Великобритании Бориса Джонсона подслушивающее устройство, которое вскоре было обнаружено британской службой безопасности. Об этом написал британский политик в своих мемуарах, передает газета The Telegraph.

«Джонсон утверждает, что, когда премьер-министр Израиля посетил его ведомство в 2017 году, его служба безопасности обнаружила подслушивающие устройства в туалетах после того, как он ими воспользовался. По его словам, во время их встречи в старом офисе Нетаньяху (...) извинился и отлучился в туалет», — отмечается в материале издания.

При этом Джонсон в интервью газете отказался приводить какие-либо детали произошедшего. Он ответил, что приведенной в его книге информации достаточно. Как напоминают авторы материала, в 2017 году власти Израиля также обвиняли в прослушке Белого дома, что делает заявления экс-премьера Британии обоснованными.

Подобная ситуация стала очередным неловким случаем в отношениях двух политиков. В 2019 году Нетаньяху оговорился и назвал Джонсона Борисом Ельциным в ходе заседания израильского правительства.