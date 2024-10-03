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16:31, 3 октября 2024Мир

Фицо пообещал приложить усилия для восстановления отношений с Россией

Премьер Словакии Фицо: приложу усилия для восстановления отношений с РФ
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Christoph Soeder / Globallookpress.com

Премьер Словакии Роберт Фицо пообещал приложить усилия для восстановления отношений Европейского союза (ЕС) с Россией. Об этом глава словацкого правительства заявил на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

«Если конфликт кончится во время мандата этого правительства, то я приложу все усилия для восстановления экономических и стандартных отношений с Россией. Сделаю все потому, что ЕС нужна Россия, а России нужен ЕС», — сказал политик.

Словацкий премьер отметил, что его слова об отсутствии военного решения у конфликта на Украине со временем подтверждаются.

Ранее словацкая газета Sme, изучив данные из открытых источников Европейского статистического управления и Кильского института мировой экономики, заявила, что Словакия экспортировала на Украину оружие почти на полмиллиарда евро, несмотря на заверения правительства Фицо в отказе от содействия усугублению военного конфликта.

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