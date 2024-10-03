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10:06, 3 октября 2024Мир

Словакия экспортировала Киеву оружие почти на полмиллиарда евро вопреки обещаниям Фицо

Sme: Словакия экспортировала на Украину оружие на 478 миллионов евро

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Словакия экспортировала на Украину оружие почти на полмиллиарда евро, несмотря на заверения правительства премьер-министра Роберта Фицо в отказе от содействия усугублению военного конфликта. Этот факт выяснила газета Sme, изучив данные из открытых источников Европейского статистического управления и Кильского института мировой экономики.

Как отмечает издание, до и после прошлогодних всеобщих выборов Фицо обещал, что не позволит экспортировать на Украину «ни одной пули», но позже уточнил, что речь шла только о запасах словацкой армии. Согласно статистическим источникам, с момента прихода к власти нынешней коалиции Smer-Hlas-SNS в октябре 2023 года Словакия фактически поставила на Украину оружие, боеприпасы и другие материальные средства на сумму не менее 112 миллионов евро, однако реальная стоимость военного экспорта на Украину при четвертом правительстве Фицо еще выше.

«При правительстве Фицо на Украину ежемесячно отправлялось оружия и боеприпасов в среднем на 22,4 миллиона евро. Общий объем военного экспорта на Украину из Словакии, зафиксированный Евростатом с февраля 2022 года по июль 2024 года, составил почти полмиллиарда евро (478 миллионов евро)», — говорится в материале.

В свою очередь, по оценке Кильского института, Словакия поставила на Украину военную технику на сумму не менее 720 миллионов евро.

Ранее во время встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой президент Словакии Петер Пеллегрини сказал дипломату, что хочет прекращения «бряцания оружием». Президент также добавил, что Словакия готова помочь Украине в восстановлении после завершения конфликта.

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      Виктория Кондратьева
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