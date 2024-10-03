Monde: Париж создал Центр командования сухопутными войсками в ЕС из-за России

Франция создает Центр командования сухопутными войсками в Европейском союзе (ЕС) на фоне якобы российской угрозы, пишет издание Le Monde.

По данным издания, сейчас центр насчитывает порядка 60 военных. Отмечается, что Генштаб армии принял решение ускорить организацию командования из-за «роста конфликтности в Европе в свете войны на Украине».

«Гипотеза конфронтации с Россией лежит в основе задач по усилению мощности этой структуры», — говорится в сообщении.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что ЕС должен остановить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Он назвал несомненным тот факт, что ВСУ для своих атак используют западное оружие.