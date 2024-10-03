Французы перестали доверять Макрону

Figaro: рейтинг доверия французов к Макрону приблизился к историческому минимуму

Рейтинг французов к президенту республики Эммануэлю Макрону приблизился к историческому минимуму с момента его переизбрания. Об этом сообщает газета Le Figaro.

«Рейтинг доверия к Макрону как к президенту республики приближается к своему историческому минимуму. Тогда он упал до 21 процента во время протестов "желтых жилетов", сейчас рейтинг одобрения французами его политики составляет 22 процента», — передает газета.

Авторы материала отметили, что рейтинг Макрона снизился на 3 процентных пункта «всего за месяц».

22 сентября опрос компании Ifop для газеты Journal du Dimanche показал, что три четверти французов оказались недовольны деятельностью Макрона на посту главы государства. Помимо этого, опрос показал, что больше половины (55 процентов) французов недовольны премьер-министром Мишелем Барнье. Его правительство, как указывается, еще не успело принять никаких действий.