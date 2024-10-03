Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:13, 3 октября 2024Мир

Французы перестали доверять Макрону

Figaro: рейтинг доверия французов к Макрону приблизился к историческому минимуму

Фото: Kira Hofmann / Globallookpress.com

Рейтинг французов к президенту республики Эммануэлю Макрону приблизился к историческому минимуму с момента его переизбрания. Об этом сообщает газета Le Figaro.

«Рейтинг доверия к Макрону как к президенту республики приближается к своему историческому минимуму. Тогда он упал до 21 процента во время протестов "желтых жилетов", сейчас рейтинг одобрения французами его политики составляет 22 процента», — передает газета.

Авторы материала отметили, что рейтинг Макрона снизился на 3 процентных пункта «всего за месяц».

22 сентября опрос компании Ifop для газеты Journal du Dimanche показал, что три четверти французов оказались недовольны деятельностью Макрона на посту главы государства. Помимо этого, опрос показал, что больше половины (55 процентов) французов недовольны премьер-министром Мишелем Барнье. Его правительство, как указывается, еще не успело принять никаких действий.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о попытке ВСУ атаковать Курскую АЭС авиабомбой НАТО

      Большой театр начнет продавать билеты по паспорту

      Раскрыты неожиданные предпочтения разных поколений россиян при просмотре видео

      Образ Собчак с сумкой за полмиллиона рублей высмеяли в сети фразой «купите хороший вкус»

      Полиция Хельсинки начала проверку в посольстве России

      В Москве задержали экс-преподавательницу по вокалу за совращение учениц

      ФСИН сообщила об отсутствии пострадавших при пожаре в ИК-10 Екатеринбурга

      Губернатор заявил о взрывах в Курчатове после сообщений о попытке ВСУ атаковать АЭС

      Французы перестали доверять Макрону

      Названа идеальная температура для сна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше