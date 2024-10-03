Глава МИД Ливана остался в США ради урегулирования конфликта с Израилем

Глава МИД Ливана Бу Хабиб остался в США для работы над мирным урегулированием

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб после недели высокого уровня Генеральной ассамблеи (ГА) ООН остался в США для работы над мирным урегулированием конфликта с Израилем. Об этом глава МИД сообщил в эфире канала CNN.

«Мое правительство поручило мне работать над миром, поэтому я не возвращаюсь в Ливан», — заявил Бу Хабиб.

Министр сообщил, что в настоящее время находится в Вашингтоне. Он добавил, что молится за наступление мира и работает над его достижением. Бу Хабиб также подтвердил предположение ведущей, что в случае возвращения в Ливан он может лишиться возможности совершать иностранные визиты, если Израиль ударит по единственному в стране международному аэропорту.

Ранее глава ливанского МИД сообщил, что генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла незадолго до ликвидации выражал согласие на прекращение огня.