Глава МИД Ливана заявил о согласии Насраллы на прекращение огня

Глава МИД Ливана: Насралла заявлял о согласии «Хезболлы» на прекращение огня

Генеральный секретарь шиитского ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла незадолго до ликвидации заявлял о согласии движения на прекращения огня. Об этом рассказал глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб, сообщает CNN.

«Они [президенты США и Франции] сказали нам, что [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху одобрил [призыв], мы также получили соглашение "Хезболлы". Вы знаете, что произошло потом», — сказал Хабиб, напомнив о совместном заявлении Вашингтона и Парижа от 25 сентября с призывом к прекращению огня между Израилем и Ливаном.

По словам министра, Насралла дал согласие на прекращение огня. «Мы полностью согласились, Ливан согласился на прекращение огня, но [после ликвидации Насраллы] спикер парламента Набих Берри провел консультации с "Хезболлой", и мы сообщили американцам и французам о случившемся», — добавил он.

Уточняется, что само движение ранее не выступало с подобными заявлениями. Глава ливанского внешнеполитического ведомства отметил, что стране необходима помощь США, так как они играют «важную роль» в нынешней ситуации, а альтернативы у Бейрута нет.

Ранее израильская армия впервые атаковала центральный район столицы Ливана Бейрута. Удар пришелся по жилому дому, расположенному недалеко от ливанского парламента.