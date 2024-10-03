Израиль впервые атаковал центр столицы Ливана

РИА Новости: ЦАХАЛ впервые атаковали центральный район Бейрута

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые атаковала центральный район Бейрута (столица Ливана). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

«Взрыв был очень сильный — это на соседней улице от меня, в Башура. Тут до парламента идти пять минут. Ракеты ударили прямо по дому», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что «Хезболла» впервые вступила в бой с израильской пехотой. Утверждается, что бой с пехотинцами израильской армии произошел в южной части Ливана неподалеку от населенного пункта Одайсе. По данным движения, силы ЦАХАЛ отступили после боя.