«Хезболла» сообщила о первом бое с израильской пехотой

«Хезболла» заявила, что впервые вступила в бой с пехотой Израиля на юге Ливана

Ливанское шиитское движение «Хезболла» вступило в бой с израильской пехотой. Об этом указано в заявлении «Исламского сопротивления», передает РИА Новости.

Утверждается, что бой с пехотинцами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) произошел в южной части Ливана неподалеку от населенного пункта Одайсе. «Хезболла» столкнулась с израильской пехотой впервые после начала наземной операции Израиля в Ливане.

«Бойцы исламского сопротивления на рассвете в среду столкнулись с силами вражеской израильской пехоты, которые пытались проникнуть в населенный пункт Одайсе со стороны Халлет-эль-Махафер, и вступили с ними в бой, нанеся им потери и вынудив их отступить», — указано в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ призвал жителей квартала в южном пригороде Бейрута в Ливане срочно эвакуироваться из мест, где якобы находятся объекты «Хезболлы». Уточняется, что речь идет о районе Харет-Хорейк.