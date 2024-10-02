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07:19, 2 октября 2024Мир

«Хезболла» сообщила о первом бое с израильской пехотой

«Хезболла» заявила, что впервые вступила в бой с пехотой Израиля на юге Ливана

Фото: Israel Defense Forces / XinHua / Global Look Press

Ливанское шиитское движение «Хезболла» вступило в бой с израильской пехотой. Об этом указано в заявлении «Исламского сопротивления», передает РИА Новости.

Утверждается, что бой с пехотинцами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) произошел в южной части Ливана неподалеку от населенного пункта Одайсе. «Хезболла» столкнулась с израильской пехотой впервые после начала наземной операции Израиля в Ливане.

«Бойцы исламского сопротивления на рассвете в среду столкнулись с силами вражеской израильской пехоты, которые пытались проникнуть в населенный пункт Одайсе со стороны Халлет-эль-Махафер, и вступили с ними в бой, нанеся им потери и вынудив их отступить», — указано в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ призвал жителей квартала в южном пригороде Бейрута в Ливане срочно эвакуироваться из мест, где якобы находятся объекты «Хезболлы». Уточняется, что речь идет о районе Харет-Хорейк.

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      Артём Верейкин
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