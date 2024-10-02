Армия Израиля призвала жителей пригорода Бейрута срочно эвакуироваться

Армия обороны Израиля призвала жителей пригорода Бейрута срочно эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей квартала в южном пригороде Бейрута в Ливане срочно эвакуироваться из мест, где якобы находятся объекты шиитского движения «Хезболла». Об этом в соцсети X на арабском языке сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.

Уточняется, что речь идет о районе Харет-Хорейк. Местных жителей попросили покинуть несколько зданий и держаться от них на расстоянии не менее 500 метров.

Ранее стало известно, что Израиль нанес удары по Ливану. Атаке подверглись сто объектов на территории страны. Израильские военные также провели сухопутные рейды на юге страны, в ходе которых обнаружили десятки единиц оружия шиитского движения «Хезболла».

1 октября появились данные, что ЦАХАЛ мобилизовала резервные бригады для выполнения задач на ливанском направлении. Незадолго до этого глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявил, что в ближайшее время начнется следующий этап войны против «Хезболлы».