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00:09, 2 октября 2024Мир

Израиль нанес удары по объектам в Ливане

ЦАХАЛ нанес удары по 100 объектам в Ливане и провел сухопутные рейды на юге

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль нанес удары по Ливану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильских вооруженных сил.

Уточняется, что атаке подверглись сто объектов на территории страны. Израильские военные также провели сухопутные рейды на юге Ливана, в ходе которых обнаружили десятки единиц оружия шиитского движения «Хезболла». В частности, были найдены ракетные установки.

1 октября стало известно, что Армия обороны Израиля мобилизовала еще четыре резервные бригады для выполнения задач на ливанском направлении. Незадолго до этого глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявил, что в ближайшее время начнется следующий этап войны против «Хезболлы» вдоль южной границы Ливана.

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      Марина Совина
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