Госдолг США рекордно вырос за два дня

РИА Новости: госдолг США за несколько дней вырос на рекордные $347,6 млрд

В период с 30 сентября по 1 октября 2024 года суммарный объем государственного долга США подскочил на рекордные 347,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства финансов (Минфина) Соединенных Штатов.

Уточняется, что 30 сентября совокупный размер гособязательств США увеличился на 143,3 миллиарда долларов, а в первый день октября — еще на 204,3 миллиарда. На этом фоне суммарный объем задолженности Соединенных Штатов достиг рекордной отметки в 35,67 триллиона долларов.

Большая часть прироста пришлась на обязательства правительства перед собственными ведомствами, эта статья госдолга за несколько дней увеличилась на 243,8 миллиарда долларов. В свою очередь, задолженность перед физлицами, представителями бизнеса и остального мира выросла примерно на 103,8 миллиарда.

Аналитики добавили, что произошедшая смена финансового года (длится в США с 1 октября по 30 сентября) стала самой дорогой в истории госдолга Соединенных Штатов. Для сравнения, в 2023 году прирост государственной задолженности с начало фингода составил 315,7 миллиарда долларов за несколько дней, а в 2022-м — 252,5 миллиарда.

Ранее эксперты Росконгресса подсчитали, что госдолг США растет на триллион долларов каждые 100 дней. В свою очередь, издание Fox Business спрогнозировало устойчивый прирост долговых обязательств страны в долгосрочной перспективе. Согласно ожиданиям аналитиков, в следующем десятилетии госдолг Соединенных Штатов может увеличиться до рекордных 54 триллионов долларов.