В России раскрыли темпы роста госдолга США

Росконгресс: госдолг США каждые 100 дней растет на триллион долларов

Государственный долг США каждые сто дней растет на один триллион долларов. Темпы роста раскрыты в докладе Росконгресса, выдержки из которого приводит РИА Новости.

«Вместе с долгом растут и расходы на его обслуживание. В последнем квартале 2023 года сумма квартальных расходов на выплату процентов по долгу превысила один триллион долларов. Как сообщило бюджетное управление конгресса США, расходы на обслуживание долга в этом году впервые превысили расходы на оборону», — говорится в докладе.

Отмечается, что в ближайшее время объем размещения американских облигаций будет расти. Такая тенденция сохранится как минимум до выборов президента США, которые запланированы на 5 ноября 2024 года.

Кроме того, мировые центробанки снижают приобретение американских долговых бумаг или вовсе отказываются от них. Подчеркивается, что на фоне введенных против России санкций все больше стран задумывается об инвестициях в золото.

Ранее Конгресс США спрогнозировал, что за десять лет американский госдолг США вырастет до 50,7 триллиона долларов. Специалисты объясняют эту динамику принятыми в связи с пандемией коронавируса чрезвычайными мерами и налоговой льготой 2017 года, которая снизила ставку налога на прибыль корпораций с 35 до 21 процента.