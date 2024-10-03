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15:57, 3 октября 2024Силовые структуры

Группа подростков до смерти избила россиянина в его квартире

В Туле подростки до смерти избили мужчину в его квартире

Фото: Наталья Селиверстова /  РИА Новости

В Туле группа подростков до смерти избила мужчину в его квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 29 сентября потерпевшего доставили в больницу, спасти его не удалось. Выяснилось, что 28 сентября в квартиру мужчины на улице Кутузова пришли несовершеннолетние. Они избили его и похитили имущество.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Следователи уже осмотрели место трагедии и назначали ряд экспертиз.

Ранее в Туле следователи предъявили обвинение 42-летнему местному жителю, который на электросамокате сбил женщину.

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      Екатерина Кашурникова
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